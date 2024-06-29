"ألمانيا في المركز الثاني".. كمبيوتر "أوبتا" يتوقع بطل يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، توقعات الكمبيوتر العملاق، للمنتخب الفائز بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024، قبل انطلاق دور الـ16، مساء اليوم السبت.

وأجرت "أوبتا" 10 آلاف عملية محاكاة عبر الكمبيوتر، وفقا لنقاط قوة وضعف كل منتخب في العموم، وأداء المنتخبات في دور المجموعات.

وتوقع كمبيوتر "أوبتا"، حصد منتخب إنجلترا لقب اليورو، على الرغم من الانطباع السئ الذي تركه فريق المدرب جاريث ساوثجيت في المجموعة الثالثة، إذ حققت إنجلترا انتصارا وحيدا وسجلت هدفين فقط.

ووفقا للإحصائيات، تمتلك إنجلترا (التي لم تتوج بكأس أوروبا من قبل) فرصة بنسبة 19.12% للفوز بأول بطولة كبرى، منذ 1966 العام الذي حصدت فيه كأس العالم.

ويأتي منتخب ألمانيا المضيف، في المركز الثاني في قائمة المرشحين بنسبة 16.09%، على الرغم من تصدره المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط.

وفي المركز الثالث، يمتلك منتخب إسبانيا فرصة بنسبة 15.41%، للفوز باللقب، علما أنه المنتخب الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته بدورالمجموعات.