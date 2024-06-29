صدمة لمنتخب الأرجنتين قبل مواجهة بيرو في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث والتر صامويل المدرب المساعد بالجهاز الفني للمدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني عن موقف نجم بلاده ليونيل ميسي من المشاركة معهم أمام بيرو.

وقال صامويل، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت قبل المباراة:" لقد واجهه مشكلة في مباراة تشيلي ولن يكون متاحاً في المباراة المقبلة ونتابع حالته يومًا بعد يوم".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره البيروفي عند الثالثة فجر يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب مجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل منتخب بيرو الترتيب بدون أي نقطة.

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