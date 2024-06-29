شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح 200 ألف دولار للمثلوثى والجزيرى من مستحقاتهما المالية والان مع تفاصيل الخبر

منح مسئولو نادى الزمالك 200 ألف دولار للتونسي سيف الدين الجزيرى ومواطنه حمزة المثلثوثى ثنائى القلعة البيضاء كجزء من مستحقاتهما المالية المتأخرة عن الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تكفل بمنح هذه المبالغ للاعبى الفريق الأبيض، للمساهمة فى الحفاظ عليهما، وفرض مزيد من الاستقرار على الفريق.

وكان مسئولو نادى الزمالك صرفوا 100 ألف دولار قيمة شهرين من المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الكروى الأول.

ويتبقي لجوميز قيمة شهر آخر سيتم صرفه فى أقرب وقت، كما حصل المدرب على وعد من مجلس الإدارة بصرف مكافاة التتويج بالكونفدرالية أيضًا فى أقرب وقت.