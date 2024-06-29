شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسيراميكا بعد قرار الأبيض باستكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الزمالك مجددا للظهور فى الدورى الممتاز بعد قرار المجلس باستكمال المسابقة وخوض لقاء سيراميكا اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ج..أعلن الزمالك قرار عودته فى بيان رسمى جاء كالتالى:

إن نادي الزمالك قد أثبت يقيناً بأفعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، وفي هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية وأعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية وتحقيق العدالة لكل الأندية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة وتغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام.

والتزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية، مؤكدًا حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته ويتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة وعدالة موقف النادي وانضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها.

ومن ثم توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية وبدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحركت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات إيجابية تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث و تطوير منظومة رياضية تليق بمكانة و تاريخ الدولة المصرية.

وفي ضوء ذلك، وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف، فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام.

وإلى جماهير نادينا الواعية نقول أن مجلس الإدارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقه تراعي كل الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة ولا يصطنع معارك ولا يخوض معركه إلا في حدود ما تقتضيه حتما تلك، ونؤكد مجدداً أن المجلس يتفهم مطالبكم و يقدر مشاعركم ويحترم كافة وجهات النظر و يبذل كل طاقته لإسعادكم و المحافظة على حقوق النادي.

وليعلم الجميع أن الموقف الحاسم لنادي الزمالك وما تحقق من نتائج قد أزعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الشخصية، و هواة الفتن فانطلقوا عبر أبواق وسائل إعلامية و نشرات صحفية وأوعزوا إلى سفهائهم، منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب، يتحدثون بلغة تليق بهم يترفع نادي الزمالك أن يتردى إلى حيث يحط هؤلاء رحالهم.

إلى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون، لا نشاطركم ما ترديتم إليه فقد مضى عهد زينتم فيه الباطل وأزهقتم الحق ولن تعود عقارب الساعة للوراء.

إلى كل من يدرك قيمة الكلمة ويفهم معنى الروح الرياضية والمنافسة الشريفة ندعوكم إلى مشاركة نادي الزمالك جهوده المخلصة نحو التغيير للأفضل.

ج..يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30. س..ماذا فعل الزمالك وسيراميكا فى الظهور الأخير بالدورى؟ ج..فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الأهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة. س..ما تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا؟ ج..التقى الزمالك مع سيراميكا في 8 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 7 مباريات بالدوري ولقاء بكأس رابطة الأندية المحترفة، ونجح الفارس الأبيض فى الفوز بجميع لقاءاته السابقة وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف فقط. وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ج..أعلنت لجنة الحكام إسناد اللقاء لحكم الساحة طارق مجدى.