شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2008 يبدأ معسكره 5 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على 5 يوليو المقبل لبداية المعسكر الذي سيكون فى القاهرة.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 اجتماعًا خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل وضع البرنامج الخاص بمنتخب الناشئين، إضافة إلى الاستقرار على الأسماء التي سيتم استدعائها للمعسكر المقبل.

ويبحث الجهاز الفني الوقوف على مستوى بعض اللاعبين، خصوصًا في ظل وجود بعض الأسماء الجديدة التي ستتواجد في المسعكر المقبل.

واعتمد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برنامج المنتخب خلال الشهور المقبلة بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.