شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب برفع العرض المالي للموافقة على رحيل بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي رفع المقابل المالي للموافقة على رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق. وارتبط اسم بيرسي تاو بالعديد من الأندية الخارجية خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها من الوحدة والخلود السعوديين أو من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أو عروض خليجية أخرى.

وتحدث وكيل أعمال بيرسي تاو مع إدارة الأهلي بشأن إمكانية رحيل اللاعب، ولم يمانع مسئولو القلعة الحمراء فى المبدأ لكنهم حددوا شروطاً مالية للاستغناء عن اللاعب.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت إدارة الأهلي، فإن النادي السعودي الذي طلب بيرسي تاو حدد مليون دولار لإتمام الصفقة، وهو ما رفضه الأهلي، وطلب الأخير من اللاعب ووكيل أعماله رفع العرض المالي إلى مليوني و500 ألف دولار.

ويرغب الأهلي في الحصول على أكبر مكسب مالي من وراء بيع اللاعب الجنوب أفريقي، بعدما رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برحيل تاو الذي انضم للقلعة الحمراء في صيف 2021 قادماً من برايتون الإنجليزي بعقد مدته أربعة مواسم.