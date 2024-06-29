شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كولر يضع شروطاً لعودة رضا سليم لتشكيل الأهلي، المنتخب الأولمبى يدخل معسكرا مغلقا 5 يوليو ببرج العرب استعدادا للأولمبياد.

كولر يضع شروطاً لعودة رضا سليم لتشكيل الأهلي.. اقرأ التفاصيل

وضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، عدة شروط لعودة المغربى رضا سليم لاعب الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات المقبلة.

انتهاء عقد موديست مع الأهلي واللاعب يغادر القاهرة خلال أيام

ينتهي عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مع النادي غداً، الأحد، 30 يونيو بعد رفض النادي تجديد عقد اللاعب موسماً أو تمديده لمدة 60 يوماً.

يستضيف فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يعقد البرتغالى فيتور بيريرا ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، جلسة استماع للثنائى محمود البنا وأحمد الغندور قبل الرد على مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الممتاز.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة ثلاثية مع مساعده هارالد جامبيرلي وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق قبل مران اليوم، السبت، لمناقشة أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التي اشتعلت عقب مباراة فاركو أمس.

تطير بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، إلى باريس 13 يوليو المقبل على متن طائرة خاصة للمشاركة فى الأولمبياد.