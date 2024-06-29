شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: ثورة 30 يونيو ساهمت فى تطوير الرياضة وتنظيم البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن ثورة 30 يونيو أثرت على جميع مناحى الحياة بشكل إيجابى، وعلى رأسها الرياضة، من حيث الاستقرار وعودة البطولات بشكل منتظم.

وقال ريان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الثورة كان لها فضل فى تنظيم الأحداث الكبرى التى نظمتها مصر على الصعيد الدولى أو الأفريقى، وظهرت بصورة مشرفة أثبتت إيجابيات الثورة، خاصة أن نجاح التنظيم كان ملحوظا بشكل كبير.

كما أشاد ريان بدور القيادة السياسية عقب هذه الثورة فى تطوير الرياضة بشكل عام على صعيد كل الألعاب وخلق بنية تحتية قوية نجحت فى إشادة الجميع باستضافة البطولات المهمة على أرض الكنانة.