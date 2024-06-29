شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الزمالك وسيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك مع سيراميكا في 8 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 7 مباريات بالدوري ولقاء بكأس رابطة الأندية المحترفة، ونجح الفارس الأبيض في الفوز بجميع لقاءاته السابقة وسجل 16 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف فقط.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه محمد شحاته في مباراة سيراميكا بعد انتهاء الإيقاف، وكان محمد شحاتة حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو وأقيمت يوم 21 يونيو ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من الدورى، الأمر الذى تسبب في إيقافه مباراة بسبب تراكم الإنذارات ليعود اللاعب بشكل طبيعى لصفوف فريقه في مباراة سيراميكا، باعتبار انتهاء العقوبة فى لقاء الأهلى الملغى.