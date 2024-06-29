ابن المغرب حديث العالم.. أدهش ملك اسبانيا واجتاز الثانوية العامة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كولن: يفعل النجم الاسباني الذي أتى من أصول مغربية كل شيء في الكرة والحياة، في الوقت الذي يبلغ 16 عاماً فقط، فقد أصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة أوروبا، وجعل ملك اسبانيا يشعر بالدهشة، واضعاً يديه فوق رأسه حينما أنه يبلغ 16 عاماً فقط.

ليس هذا فحسب، بل إن الشاب الواعد تجاوز اختبار الثانوية العامة منذ ساعات على الرغم من انشغاله في منافسات يورو 2024، وكان يحمل الكتب الدراسية معه في معسكر المنتخب الاسباني.

وتواصل اسبانيا حملتها الأوروبية بعناصر شابة سيكون لها مستقبل كبير، بل إن الحاضر قد يبتسم لهم في النسخة الحالية ببطولة "يورو 2024"، فقد نجح الاسبان في تصدر مجموعتهم بالنقاط الكاملة، ولن تكون المهمة أمام جورجيا صعبة في حال كان منتخب "لافويا روخا" في حالته المعتادة.

دهشة ملك

ومن بين العناصر التي جذبت الأنظار بقوة، وأصبحت حديث العالم، النجم الشاب لامين جمال "المغربي الأصل"، الذي يبلغ 16 عاماً، فهو من مواليد 13 تموز (يوليو) 2007، وحينما تواجد ملك اسبانيا فيليب السادس في غرفة ملابس المنتخب قبل أيام، سأل اللاعب عن عمره، فقال له "16 عاماً"، فما كان من الملك إلا أن وضع يديه على رأسه مندهشاً وعجباً في نفس الوقت بقدرات اللاعب، وحظيت هذه اللقطة بتداول عالمي واسع.

اجتياز الثانوية العامة

وقبل خوض دور الـ16 أمام جورجيا، فقد علم ابن الـ16 عاماً لامين جمال انه اجتاز امتحانات نهاية المرحلة الثانوية الإجبارية في البلاد.

وتألق لاعب برشلونة في أول مبارتين قبل أن يريحه المدرب لويس دي لا فوينتي في الثالثة، بعد ضمان "لا روخا" حجز بطاقتها.

قال اللاعب المغربي الأصل لإذاعة "أوندا سيرو" الخميس "خرجت من التمارين وأُبلغت انها (النتائج) جيّدة. اجتزت الامتحانات ورأيت علاماتي على الجوال، فأغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي لابلاغها".

وكشف يامال في وقت سابق عن إحضار كتبه الدراسية إلى معسكر منتخب بلاده في دولة ألمانيا، لمواصلة المذاكرة بعد الانتهاء من التدريبات اليومية.

امتحان الملعب

لكن جمال سينتقل إلى الامتحان الآخر لبلاده المتوجة باللقب ثلاث مرات قياسية "كل ما حققناه في دور المجموعات لا يهمّ إذا تعرضنا للاقصاء الأحد".

تابع الجناح المراهق "واجهناهم من قبل، لكن نعرف انها لن تكون مباراة مماثلة".

وكانت إسبانيا سحقت جورجيا 7-1 في التصفيات في أيلول (سبتمبر) 2023، في مباراة اصبح فيها جمال أصغر لاعب ومسجّل لبلاده.

وبحال نجاح جمال الذي سيبلغ السابعة عشرة في 13 تموز (يوليو)، قبل يوم من النهائي، بالتسجيل ضد جورجيا أو أي دور مقبل، سيصبح أصغر مسجل في تاريخ البطولة بعد أن أصبح الأصغر على صعيد المشاركة مطلع النهائيات الحالية.

يحمل الرقم القياسي السويسري يوهان فونلانتين الذي سجل في مرمى فرنسا في نسخة عام 2004 بعمر 18 عاماً و141 يوماً.