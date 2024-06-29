مدرب باراجواي ينتقد تصرفات فينيسيوس جونيور

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الأرجنتيني دانييل جرانيرو، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم لباراجواي، انتقادًا لتصرفات الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد مواجهة البرازيل في كوبا أمريكا.

وكان المنتخب البرازيلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره باراجواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وتحدث مدرب باراجواي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة البرازيل وتوديع بطولة كوبا أمريكا، حيث قال: "بالتأكيد، لا يسهل قبول طريقة لعبه بأريحية بالنسبة إلى الخصوم، وهذا دور الحكم، يجب أن يضع الحكم حدودا".

وتابع: "فيني يخوض المباريات بالطريقة التي يظن أنه يجب أن يلعب بها".

وأشار جرانيرو إلى إنه يشعر باستياء كبير بعد الخروج من بطولة كوبا أمريكا وتوديع المنافسات، حيث أكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة.

وأختتم: "بالطبع، النتيجة سيئة جدًا، إنها ضربة قوية. لم ننتظر هذا".

الجدير بالذكر أن تصريحات مدرب باراجواي جاءت ردا على سؤال ما إذا كانت طريقة لعب فينيسيوس، الذي تألق وسجل هدفين في المباراة، مستفزة.

وكان فيني قد دخل في مشادات كلامية مع لاعبي باراجواي بعد أن نفذ حركة مهارية استعراضية لأحد الخصوم والبرازيل متقدمة بهدفين.