شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية مودرن فيوتشر في الجونة على مائدة علي ماهر بالمصري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لفريق الجونة في الدوري، وآخرها مواجهة مودرن فيوتشر والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري، وانتهت بفوز مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الساحلي قبل مواجهة الاثنين المقبل، والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري قد نجح في حصد فوز ثمين على النادي الإسماعيلي في المباراة الماضية بالجولة 28، بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقسم مساء الخميس الماضي على ستاد برج العرب.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن النادي أنهى أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وقام مسؤولو النادي بتسديدها لدى اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد والمشاركة في الكونفدرالية.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 45 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 13 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.