شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعادل سلبيا مع إنبى فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بلدية المحلة وانبى، المقامة حاليا باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبى.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، بينما يقبع إنبي في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويرغب بلدية المحلة فى تصحيح أوضاعه تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة أحمد كشري، بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق الغرباوي الفترة الماضية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف والتي تسببت فى إقالته من منصبه.

فيما يبحث فى مواصلة عروضه القوية بعد فوز على الجونة في الجولة الماضية، ويمني النفس في أن يحصد نتيجة إيجابية ويعود من السويس بالثلاث نقاط أو بنقطة واحدة على أقل تقدير، من أجل الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي بجدول الدوري.