أسطورة النمسا يعلق على مستويات منتخب بلاده في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - علق هانس كرانكل، أسطورة منتخب النمسا، على المستويات التي قدمها منتخب بلاده في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا في الفترة الحالية.

وأكد كرانكل في تصريحات لشبكة "سبورت 1"، اليوم السبت، أن منتخب بلاده لا يهاب أي فريق، وأي شيء جائز في هذه البطولة حتى المباراة النهائية.

وأضاف: "بالنسبة لي المنتخب النمساوي واحد من أفضل الفرق الموجودة حاليا في البطولة، إلى جانب إسبانيا".

وأكمل كرانكل تصريحاته: "بالتأكيد فريقنا يلعب بشكل مميز حتى هذه اللحظة، هناك حالة واضحة من التجانس، والأولاد أكدوا مستواهم الرائع قبل اليورو".

وأوضح كرانكل أن النجاح الحالي بالتأكيد يعود للمدرب رالف رانجنيك، والذي حمل على عاتقه تولي مسؤولية المنتخب في 2022، واللاعبين يطبقون أسلوبه بشكل محترف.

وأضاف: "بكل تأكيد تولي تدريب النمسا كان أمرا جيدا بالنسبة لرانجنيك، هذا الفريق يستطيع ويريد أن يلعب كرة القدم التي يحبها، هناك حالة من التجانس بشكل جيد للغاية".

وأتم كرانكل تصريحاته: "المدرب رانجنيك يعد في المكان المناسب والوقت المناسب، فيجب عليه الشعور بالراحة بشكل أكبر من بايرن ميونخ، عليك أن تتحمل الكثير في ميونخ، ربما هذا ما منعه من الانتقال إلى هناك".

الجدير بالذكر أن المنتخب النمساوي تصدر مجموعته الصعبة التي ضمت فرنسا وهولندا، ومن المقرر أن يُلاقي نظيره التركي في دور الـ16 مساء الثلاثاء المقبل.