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أوموتوشو يقود تشكيل الداخلية أمام الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة أحمد ساري، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق موقعة الاتحاد السكندري أمام نظيره الداخلية في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الإسكندرية.

تشكيل الداخلية أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.    

خط الدفاع: منصور - معاذ الحناوي - صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: ايهاب سمير - كليتشي - عبد النعيم - فانوم ألفريد.

خط الهجوم:  أوموتوشو.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الداخلية في الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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