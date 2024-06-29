أوموتوشو يقود تشكيل الداخلية أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة أحمد ساري، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق موقعة الاتحاد السكندري أمام نظيره الداخلية في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الإسكندرية.

تشكيل الداخلية أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: منصور - معاذ الحناوي - صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: ايهاب سمير - كليتشي - عبد النعيم - فانوم ألفريد.

خط الهجوم: أوموتوشو.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الداخلية في الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.