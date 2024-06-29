الشعراوي على رأس تشكيل إيطاليا أمام سويسرا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، تشكيل مواجهة سويسرا، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

وشهد تشكيل الأزوري عودة الثنائي سكاماكا وكييزا للتشكيل الأساسي لإيطاليال، بعدما كانوا على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات باليورو.

تشكيل إيطاليا أمام سويسرا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، مانشيني، باستوني، دارميان.

الوسط: باريلا، فاجيولي، كريستانتي.

الهجوم: كييزا، ساكاماكا، الشعراوي.

وكان المنتخب الإيطالي قد تأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، كما حدث مع سويسرا الذي جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وتشهد بطولة أمم أوروبا منافسات قوية ومثيرة خلال الفترة الحالية، بعدما جاءت مباريات تحمل ندية كبيرة خلال دور المجموعات.