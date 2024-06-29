زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود أحمد سيد زيزو تشكيل الزمالك، بعد عودته من الغياب للإيقاف خلال مواجهة فاركو الماضية، قبل عدم خوض مواجهة الفارس الأبيض لموقعة الأهلي.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد، أحمد مجدي، محمد أشرف، زياد كمال، سيد عبد الله، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، إبراهيما نداي، عمار ياسر.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مبارا، بينما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.