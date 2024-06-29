تشكيل سويسرا أمام إيطاليا بأمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب السويسري الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي لمواجهة إيطاليا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب السويسري أمام نظيره الإيطالي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

ونجح المنتخب الإيطالي في التأهل بصعوبة للدور ثمن النهائي، بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية، كما حدث مع سويسرا الذي جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وجاءت منافسات بطولة أمم أوروبا قوية ومثيرة خلال دور المجموعات، بعدما حملت المباريات ندية كبيرة.

تشكيل سويسرا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: شار - أكانجي - رودريجيز – ندوي.

الوسط: فريلير - تشاكا – أيبشير.

الهجوم: فارجاس - ريدر - إيمبولو.