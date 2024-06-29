أحمد مجاهد: بيراميدز يستحق نقاط سموحة كاملة لو كانت المباراة خلال المسابقات الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، أحقية نادي بيراميدز، في الحصول على نقاط مباراة سموحة بعد إلغائها.

وألغى محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: " بيراميدز يستحق الحصول على نقاط مباراة سموحة كاملة، لو كان ما حدث في أي مباراة دولية أو قارية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب".

وواصل: " الحريق لم يوقف المباراة وانقطاع التيار الكهربائي ليس ظرفا قهريا تحت أي حال من الأحوال، بالتالي البند واضح وصريح سواء في لوائح فيفا أو كاف أو اللوائح الداخلية، لذلك أنصح كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا، لو تكرر ذلك الموقف وأنت صاحب الأرض سوف تحتسب خاسرا لأن الكاف والفيفا لا تعتبر ما حدث إلا تقصيرا من صاحب الأرض ".

وأتم: "القرار في النهاية يعود لرابطة الأندية سواء باحتساب نقاط المباراة لبيراميدز أو إعادتها كاملة أو إعادتها بإستكمالها من توقيت إيقافها".