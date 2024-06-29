كاف يكشف موقف الاهلي حال استبعاد الزمالك من السوبر الأفريقي

أصبح نادي الزمالك مهددًا باستبعاده من خوض نهائي كأس السوبر الأفريقي أمام الاهلي، وذلك بسبب وجود حكم نهائي في قضية خالد بوطيب.

وكان الزمالك قد تم وقف قيده، بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بو طيب.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على جميع الأندية ضرورة الحصول على الرخصة للتواجد في المنافسات القارية.

وأذا لم يحصل الزمالك، خلال الأيام المقبلة، على رخصة الأندية الأفريقية فسيتم استبعاده من خوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الاهلي.

أقرأ أيضًا.. انتهاء عقود رباعي الاهلي خلال ساعات.. هل يرحلوا عن الأحمر؟

ولم يحصل الزمالك حتى الآن على الرخصة بسبب وجود حكم نهائي ضده في قضية لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب، والتي جاءت ب‏حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية بتاريخ 18 مارس 2024.

وتنص لائحة كاف أن أي أحكام نهائية على الأندية حتى تاريخ 31 مارس 2024، ولم يجر تسديدها بالكامل، أو إبرام اتفاقية تسوية حتى 31 مايو 2024 سيجري حرمان النادي من الحصول على رخصة الأندية للمشاركة بمسابقات كاف للأندية موسم 2024-2025».

وبنص لائحة كاف أن في حال تم استبعاد الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي، فإن النادي الاهلي، المتوج بدوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة، سيواجه نهضة بركان المغربي، وصيف الكونفدرالية بالنسخة الأخيرة إذ إن اللوائح الخاصة بالبطولة تقضي بتواجده عوضًا عن الزمالك.