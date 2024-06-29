الاهلي يقيم حفل تكريم لتوديع موديست

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي قرر إقامة حفل تكريم لمهاجمه الفرنسي أنتوني موديست عقب نهاية تعاقده مع الفريق ورحيله عنه.

وأشارت التقارير أن الاهلي سيجهز من أجل إقامو حفل صغير خلال الأيام القادمة لتكريم اللاعب الفرنسي قبل أن يترك اللقلعة الحمراء بعد موسم قضاه رفقة النادي.

وينتهي عقد موديست رفقة النادي الاهلي في 30 يونيو، وكان الاهلي قد استقر على رحيل موديست منذ عدة أشهر.

أقرأ أيضًا.. كاف يكشف موقف الاهلي حال استبعاد الزمالك من السوبر الأفريقي

ولم يرغب النادي الاهلي في تمديد تعاقد المهاجم الفرنسي موديست لموسم آخر.

يذكر أن موديست انضم إلى النادي الاهلي في صفقة انتقال حر قادمًا من فريق بروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي بعقد لموسم واحد يتم تمديده حال تلقائيا حسب نسبة المشاركة المتفق عليها بين الطرفين.

ويتواجد النادي الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.