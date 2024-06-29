نجم الاهلي يحسم وجهته المقبلة في حال الرحيل

كشف مصدر مقرب من أحمد قندوسي، لاعب النادي الاهلي المعار حاليًا لـ نادي سيراميكا كليوباترا، عن مصير اللاعب في حال الرحيل عن صفوف الأحمر في ظل انتهاء مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب بأن الأخير ينتظر قرار المدير الفني للاهلي، السويسري مارسيل كولر، بشأن عودته للفريق، وذلك بعد طلب لجنة التخطيط في النادي عودته في نهاية الموسم.

وذكر المصدر أنّ قندوسي يُفضل العودة إلى النادي الاهلي، في حال قرر كولر عودته، مُشيرًا إلى أنّ اللاعب رفض عرضًا من الدوري الإماراتي في الأيام الماضية لـ صعوبة رحيله عن الاهلي مجانًا.

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كشف المصدر أيضًا أنّ أحمد قندوسي تلقى عدة عروض أوروبية، أبرزها عرضان من الدوري الفرنسي وعرض آخر من الدوري الكرواتي.

وأشار المصدر إلى أنّ الأندية الأوروبية أبدت استعدادها لتقديم عرض رسمي لـ النادي الاهلي في حال وافق اللاعب على الانتقال.

أكد المصدر أنّ أحمد قندوسي يتمسك بالاحتراف الأوروبي في حال رفض كولر عودته إلى الاهلي،وذلك للحفاظ على مكانته في منتخب الجزائر.