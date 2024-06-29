محمد الشناوي يقترب من الرحيل عن الاهلي

كشفت تقارير صحفية أن حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي محمد الشناوي، يقترب من الرحيل عن الفريق إلي الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير أن حارس الاهلي محمد الشناوي لديه 4 عروض من أندية سعودية.

وواصلت التقارير أن الأندية التي تواصلت بشكل رسمي مع محمد الشناوي هي: العروبة والوحدة وضمك والفيحاء، وتنتظر الأندية معرفة طلبات النادي الاهلي، من أجل تقديم عروض رسمية للأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن محمد الشناوي قد قرر الرحيل عن القلعة الحمراء، حيث طلب من محمود الخطيب رئيس النادي، تسهيل احترافه في الدوري السعودي، لأنه يتطلع لخوض تجربة الاحتراف.

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وكان الأمر يتأجل أكثر من مرة بسبب عدم وجود بديل، ولكن في ظل تألق مصطفى شوبير يتسطيع أن يرحل الشناوي للاحتراف.

واختتمت التقارير أن محمود الخطيب وعد الشناوي بتحقيق رغبته في الاحتراف، ولكن يجب أن يكون العرض يليق بتاريخ الحارس مع النادي الأهلي، ومنتخب مصر.