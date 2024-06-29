ثنائي الدوري السعودي يتنافس على نجم أستون فيلا

تتنافس أندية الدوري السعودية، على ضم أبرز النجوم من الدوريات الخمسة الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التنافس على جميع الألقاب الممكنة.

ومن بين هذه الأسماء التي يتنافس عليها أندية دوري روشن، الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي أشارت تقارير سابقة إلى ارتباطه بمفاوضات مع النصر السعودي.

ويسعى نادي النصر لتعزيز هجومه من أجل تعويض نجمه السنغالي ساديو ماني المرشح للرحيل.

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وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والمختص بأخبار الانتقالات رودي جاليتي، يخطط ناديان سعوديان لضم الجناح الفرنسي خلال انتقالات الصيف.

ولم يحدد الصحفي الإيطالي اسم الناديين، وأكد عبر حسابه في موقع إكس بدء “تواصل فعلي من الناديين مع اللاعب من أجل معرفة شروط التفاوض وإمكانية التوصل لاتفاق”.

الجدير بالذكر أن عقد موسى ديابي صاحب ال 24 عاما مع أستون فيلا حتى 2028، علما بأن قيمته السوقية الحالية وفقا لموقع ترانسفيرماركت، تبلغ نحو 55 مليون يورو.