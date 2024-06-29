يورو 2024 مهدد بسبب اتهامات بالتلاعب بالنتائج

تحوم أجواء من الشكوك على بطولة يورو 2024، بعد اتهامات لبعض مباريات مرحلة المجموعات بـ التلاعب بنتائجها خاصة مواجهة رومانيا وسلوفاكيا.

تصاعدت الشكوك بعد تعادل منتخب رومانيا مع منتخب سلوفاكيا 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما ضمن تأهل الفريقين معًا على حساب أوكرانيا.

أثارت المباراة بين رومانيا وسلوفاكيا شكوكًا واسعة، حيث بدا أن المنتخبين لم يبذلا الكثير من الجهد في الشوط الثاني، خاصة بعد تعادلهما 1-1 في الشوط الأول.

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لاحظ المشاهدون غياب الحماس والتنافس بين اللاعبين، ما عزز الشكوك حول وجود اتفاق مسبق بين المنتخبين لضمان التأهل المشترك.

زادت الشكوك مع المشاهد الودية التي تلت المباراة، حيث تبادل اللاعبون التحيات والعناق بشكل ملفت بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

نقلت صحيفة “أس” الرياضية تصريحات مثيرة للجدل لـ اللاعب الدولي الروماني السابق دانوت لوبو، حيث قال: “سنتأهل بالتعادل مع سلوفاكيا، هذا الأمر متفق عليه.. سيكون من المؤسف أن لا يتأهل البلدان، فلماذا المخاطرة؟”.

نفى المدرب الروماني إدوارد يوردانسكو بشدة الاتهامات الموجهة لفريقه، مُطالبًا بعض الأشخاص بـ الاعتذار، قائلاً: “كان ينبغي عليهم انتظار رؤية أدائنا قبل الحكم علينا”.

وتابع: “التحدث قبل المباراة وإلقاء “الوحل” على المنتخبات واللاعبين، وعلى عملنا وكرامتنا أمر مشين” مؤكدًا أن المنتخبين لعبا بكل جهدهما، نافيًا أي تلاعب.

لم يكن تأهل رومانيا وسلوفاكيا نعمة كاملة، فقد أوقعتهما القرعة في مواجهتين صعبتين في دور الستة عشر حيث سيواجه المنتخب الروماني نظيره الهولندي، الذي جاء ثالثًا في مجموعته بشكل مفاجئ، فيما سيواجه المنتخب السلوفاكي منتخب إنجلترا وصيف النسخة الماضية، للحصول على مكان في ربع النهائي.