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چون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا لمواجهة الزمالك في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 28 من .

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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