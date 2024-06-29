چون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا لمواجهة الزمالك في الدوري

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري .

مروان الهواري

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