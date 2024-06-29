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مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم السبت.

وشهد التشكيل تواجد محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، وعمر جابر ظهير أيسر، نظرا لإصابة أحمد فتوح في كاحل القدم.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عبد المجيد - المثلوثي - شحاتة.

خط الوسط: دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شلبي - أوباما - زيزو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 28 من الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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