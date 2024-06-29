شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يكتفى بالتعادل السلبى مع إنبى فى أول ظهور لـ أحمد كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة بلدية المحلة وانبى التى أقيمت اليوم، السبت، باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد إنبى 41 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة هى الأولى لبلدية المحلة تحت قيادة أحمد كشرى، بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى السابق للفريق.

وتولى أحمد عبد الرؤوف إدارة نادي بلدية المحلة في 29 مباراة، انتصر خلالهم في 7 لقاءات، وتعادل 4 مرات، وتلقى 18 هزيمة في بطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية.

وقبل بلدية المحلة، كان عبد الرؤوف مدربا لنادي المصري للسلوم، كما أنه تواجد كمدرب مساعد مع نادي الزمالك في موسم 2020-21.