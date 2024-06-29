شكرا لقرائتكم خبر عن غياب تام للجماهير فى مواجهة الزمالك وسيراميكا قبل ساعة من المباراة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت جماهير الزمالك عن مواجهة فريقها أمام سيراميكا، والتي ستنطلق بعد ساعة، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحضر من جمهور الزمالك قبل ساعة من انطلاق المباراة سوي ما يقرب من 20 مشجعا فقط.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وأعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وفاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعرض للخسارة من الاهلى بنتيجة اعتبارية بهدفين دون رد بعد رفضه خوض القمة، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.



غياب جمهور الزمالك



غياب جمهور الزمالك