شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والداخلية فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاتحاد السكندرى والداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" .

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات كثيفة من لاعبى فريق الاتحاد السكندرى عن طريق المهاجم الأنجولى مابولولو في غياب تام من قبل لاعبى فريق الداخلية.

وألغى الحكم محمد العتبانى هدفا لصالح الفريق السكندرى عن طريق مابولولو بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار في الدقيقة التاسعة.

ويقع فريق الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 36 ، بينما حل الداخلية في المركز الـ18 والأخير برصيد 18 نقطة.

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد سارى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. سيف تقا ، هشام صلاح ، كريم الديب ، إسلام أبو سليمة

خط الوسط .. خالد الغندور ، أحمد عادل "ميسي" ، مورو ساليفو ، فرانك الآن

الهجوم .. مابولولو ، أحمد عيد.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

حراسة المرمى .. رمضان مصطفى.

خط الدفاع .. محمود منصور ، معاذ الحناوي ، محمود صابر ، كريم يحيى.

خط الوسط .. إيهاب سمير ، كليتشي ، إسلام عبد النعيم ، فانوم ألفريد.

الهجوم .. أوموتوشو.