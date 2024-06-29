شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة ميدو يسلم تقرير مباراة سموحة وبيراميدز لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، أنه سلم تقريره بشأن أحداث مباراة الفريقين التي تم إلغاؤها أمس فى بطولة الدوري المصري بسبب الحريق الذي نشب باستاد الإسكندرية، وتعذر معه وجود التيار الكهربائي.

وأكد ميدو سلامة لليوم السابع، أنه سلم التقرير الخاص بالمباراة اليوم، رافضاً الإفصاح عن محتواه، بسبب حظر التصريحات للحكام من لجنة التحكيم.

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافى الإضاءة، وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشبت حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى التى على أثرها تم إيقاف اللقاء وتدخل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر، وهو ما تم بالفعل، وتم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".