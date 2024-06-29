شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يُجهّز عروضا سعودية.. والأهلي يستعد لاتخاذ قرار رسمي والان مع تفاصيل الخبر

يُجهّز محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي عدة عروض خارجية أبرزها من السعودية تمهيداً لتقديمها للنادي من أجل دراستها واتخاذ قرار مناسب فيها خلال الفترة المقبلة.

وتلقى محمد الشناوي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في يونيو 2025، عدة عروض خارجية أبرزها من السعودية للرحيل لأحدها خلال الموسم المقبل.

وتحدث حارس الأهلي مع مسئولى النادي بشأن امتلاكه عروضا خارجية، وتحديداً من أندية الوسط بالدوري السعودي، فطالبوه بعروض رسمية للبت فيها واتخاذ القرار الذي يخدم الطرفين.

وعاد الشناوي مؤخراً للدفاع عن عرين الأهلي وتامنتخب الوطنبي بعد فترة غياب طويلة للإصابة بخلع في الكتف خلال أمم أفريقيا الماضية بكوت ديفوار.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التى فاز بها بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.