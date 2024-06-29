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الزمالك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء الهدف الأول في المباراة للزمالك من خلال اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

بينما تعادل جون إيبوكا لسيراميكا في الدقيقة 21، فيما أعاد دونجا الزمالك للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الزمالك قد بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد، أحمد مجدي، محمد أشرف، زياد كمال، سيد عبد الله، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، إبراهيما نداي، عمار ياسر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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