جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، والتي تُقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويستمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا خلال أحداث الشوط الأول، حيث نجح مصطفى شلبي في التقدم للفارس الأبيض، فيما تعادل جون إيبوكا لسيراميكا.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد، أحمد مجدي، محمد أشرف، زياد كمال، سيد عبد الله، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، إبراهيما نداي، عمار ياسر.