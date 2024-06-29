الاتحاد السكندري يتعادل أمام الداخلية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء الهدف الأول من خلال اللاعب كريستوفر مابولولو في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، بينما عادل اللاعب إسلام عبد النعيم في الدقيقة 67 في الشوط الثاني.

فيما تعرض لاعب الاتحاد السكندري مورو ساليفو للطرد في الدقيقة 64، ليُكمل سيد البلد ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

بهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الداخلية في الـ 17 قبل الأخير بـ 19 نقطة.

وكان الداخلية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: منصور - معاذ الحناوي - صابر - كريم يحيى.

خط الوسط: إيهاب سمير - كليتشي - عبد النعيم - فانوم ألفريد.

خط الهجوم: أوموتوشو.