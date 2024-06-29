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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد – حسن السعدني

السبت، 29 يونيو 2024 07:30 م

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك وسيراميكا المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".


وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.


ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي،خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج، خط الهجوم: چون ايبوكا.


وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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