شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك وسيراميكا المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.



ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي،خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج، خط الهجوم: چون ايبوكا.



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.