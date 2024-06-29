شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تحيل نادر قمر الدولة للتحقيق بسبب إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة فيتور بيريرا، التحقيق مع الحكم نادر قمر الدولة، الذي قاد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري أمس تحكيمياً.

وجاء القرار بسبب التقاط الحكم وعائلته صورا تذكارية مع إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو، وهو ما يتعارض من تعليمات لجنة الحكام لقضاة الملاعب.

وفاز الأهلي على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نفس نتيجة الدور الأول التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

بهذا الفوز رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة.