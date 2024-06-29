شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية فى دورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة الاتحاد السكندرى والداخلية في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

تقدم الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى بالهدف الأول فى الدقيقة 52، وأدرك إسلام عبد النعيم هدف التعادل لفريق الداخلية فى الدقيقة 67.

وشهدت أحداث المباراة محاولات كثيفة من قبل لاعبى فريق الاتحاد السكندرى عن طريق المهاجم الأنجولى مابولولو في غياب تام من قبل فريق الداخلية.

وألغى الحكم محمد العتبانى هدف لصالح الفريق السكندرى عن طريق الأنجولى مابولولو بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفار في الدقيقة التاسعة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 37 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة 19 محتلا المركز قبل الأخير.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد سارى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. سيف تقا ، هشام صلاح ، كريم الديب ، إسلام أبو سليمة

خط الوسط .. خالد الغندور ، أحمد عادل "ميسي" ، مورو ساليفو ، فرانك الآن

الهجوم .. مابولولو ، أحمد عيد.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

حراسة المرمى .. رمضان مصطفى.

خط الدفاع .. محمود منصور ، معاذ الحناوي ، محمود صابر ، كريم يحيى.

خط الوسط .. إيهاب سمير ، كليتشي ، إسلام عبد النعيم ، فانوم ألفريد.

الهجوم .. أوموتوشو.