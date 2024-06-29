شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يسجل الهدف الثانى للزمالك فى شباك سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

سجل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك سيراميكا بالدقيقة 41 من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE)، لتصبح النتيجة 2/1.

تشكيل الزمالك وسيراميكا فى الدورى

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي،خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج،خط الهجوم: چون ايبوكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى

ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21،فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30.



احتفال دونجا بالهدف



احتفال دونجا بالهدف



احتفال لاعبى الزمالك



جانب من المباراة الشوط الأول



جانب من المباراة



سيراميكا والزمالك فى الدورى المصرى



عبد الله السعيد خلال مباراة الزمالك وسيراميكا



عبد الله السعيد



عمر جابر خلال اللقاء



فرحة لاعبى الزمالك