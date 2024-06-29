شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم 2-1 على سيراميكا فى الشوط الأول وإلغاء ركلة جزاء للأبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على سيراميكا 2-1 فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

نشاط هجومى مكثف شهدته الدقائق الأولى من المباراة من لاعبى الزمالك لانتزاع السيطرة على منطقة وسط الملعب فى الوقت الذى اكتفى فيه لاعبى سيراميكا بالدفاع لإفساد هجمات القلعة البيضاء.

وفى الدقيقة الرابعة من المباراة تلقى مصطفى شلبى عرضية متقنة من زميله أحمد سيد زيزو سددها برأسه ببراعة فى شباك محمد بسام حارس سيراميكا الذى اكتفى بالنظر إليها داخل الشباك معلناً تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول.

نشط أداء سيراميكا فى الربع ساعة الثانية من اللقاء عن طريق انطلاقات النيجيرى جون إيبوكا والجزائرى أحمد القندوسى، حتى نجح القاطرة النيجيرية فى إدراك هدف التعادل من تسدية قوية سكنت مرمى محمد صبحى حارس الزمالك.

حاول الزمالك تسجيل الهدف الثانى معتمداً على ثلاثية زيزو وشلبي وناصر ماهر حتى استطاع الأخير اطلاق تسديدة قوية تابعها نبيل عماد دونجا مسجلاً منها الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت الذى شكل فيها الثنائى صديق إيجولا وإيبوكا خطورة هجومية على مرمى القلعة البيضاء.

واحتسب الحكم طارق مجدى ركلة جزاء للزمالك فى الدقيقة 45، قبل أن يلجأ لتقنية الـ"VAR" للتأكد منها قبل أن يلغيها مرة أخرى بداعى التسلل على عبد الله السعيد لاعب الفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك وسيراميكا فى الدورى

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي،خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج،خط الهجوم: چون ايبوكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :علي الجابري - سعد سمير - احمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى

ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21،فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30.