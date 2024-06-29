شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس مديرًا فنيًا للمقاولون العرب خلفًا لمعتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اتفاقه مع عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مجلس الإدارة قرر قبول اعتذار معتمد جمال عن استكمال المهمة.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته بداية من مباراة إنبي المقبلة في الدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وعقد الجهاز الفني بتشكيله الجديد اجتماعًا لوضع خطة العمل العاجلة للمرحلة المقبلة بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.