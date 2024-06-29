شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف بيريرا بحضور مباريات الدوري المقبلة للوقوف على أخطاء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بحضور مباريات الدورى المتبقية للوقوف على أخطاء التحكيم والحد منها في جولات الحسم.

واتفق اتحاد الكرة مع رئيس لجنة الحكام في اجتماع طارئ خلال الساعات الماضية على حضور باقي مباريات الدوري ومتابعة مستوى التحكيم من أرض الملعب.

يشهد منصب رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري حالة من الغموض، وسط تقارير متضاربة حول مصير البرتغالي فيتور بيريرا.

كان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن غالبية أعضاء المجلس يميلون إلى عدم تجديد عقد بيريرا، وأن رحيله بنهاية الموسم الحالي هو الأقرب.

وفي المقابل، ينفي مصدر مقرب من بيريرا علمه بأي قرار رسمي بإنهاء مهامه، مؤكدًا أن تركيزه منصب حاليًا على إنجاز باقي الموسم الحالي.

ويُحافظ الاتحاد المصري لكرة القدم على صمته تجاه هذه التطورات، ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص مستقبل بيريرا حتى الآن.