شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة استماع رمضان صبحي أمام لجنة المنشطات والمحامي يطالب برفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

واستكمل رمضان صبحي الذي حضر الجلسة برفقة شريف إكرامي وهاني زهران المحامي، أقواله أمام لجنة المنشطات في جلسة امتدت لما يقرب من 7 ساعات.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة المنشطات حكمها النهائي خلال ثلاث أسابيع من تاريخ انتهاء جلسة الاستماع الثانية، الأمر الذي دفع هاني زهران المحامي لطلب رفع عقوبة الإيقاف الموقعة علي اللاعب حاليا لحين صدور الحكم النهائي.