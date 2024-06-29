الامارات | عضة كلب تبعد لاعبة غولف عن بطولة مهمة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحبت المصنفة أولى عالمياً، البطلة الأولمبية في الغولف، الأميركية نيلي كوردا، من الجولة الأوروبية، الأسبوع المقبل، في إنجلترا، بعد تعرّضها أخيراً لعضّة كلب.

وقالت كوردا في بيان على «إنستغرام» إنها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، بعد تعرّضها لهجوم الأسبوع الماضي: «يؤسفني أن أعلن انسحابي من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في لندن».

وأضافت: «تعرّضت لعضّة كلب في سياتل، واحتجت لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل». وتابعت: «أعتذر إلى الجولة الأوروبية للسيدات، والرعاة والمعجبين، عن غيابي».