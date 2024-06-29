اخبار الرياضه

زيزو رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. 

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء. 

وقدم زيزو مواجهة كبيرة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث نجح في تسجيل هدفين وقام بالصناعة لـ إبراهيم نداي، مما جعله نجم المباراة.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا