زيزو رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء.

وقدم زيزو مواجهة كبيرة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث نجح في تسجيل هدفين وقام بالصناعة لـ إبراهيم نداي، مما جعله نجم المباراة.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.