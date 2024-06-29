سارى يخرج بنقطة أمام الداخلية استعدادا للجيش

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الكابتن أحمد سارى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى مهمته الاولى بقيادة الفريق بنقطة تعادل فى مواجهة الاتحاد لفريق الداخلية ليرتفع رصيده الى ٣٧ نقطة بالمركز العاشر حتى كتابة هذه السطور

ومما لاشك فيه ان الكابتن سارى لا يتم تقييم أدائه فى المباراة الاولى له خاصة وانه تولى تدريب الفريق قبل مواجهة اليوم بثلاثة أيام

ولكن يحسب للمدير الفنى الجديد وجهازه المعاون تغير شكل الفريق الاخضر فى الملعب خاصة بعودة الروح بين اللاعبين حتى نهاية المباراة

فى المقابل نجد ان سؤ الحظ يطارد سارى فى اول مباراه له حيث أندلع حريق بستاد الاسكندرية امس قبل مواجهة الداخلية ب٢٤ ساعة مما تسبب فى تغير موعد المباراة من السابعة مساء ا وحتى الخامسة والنصف بضغوط من رئيس النادى محمد مصيلحى الذى رفض ان تكون المباراة فى الرابعة او الرابعة والنصف خوفا على اللاعبين من ارتفاع درجة الحرارة

كما تم الغاء هدف اللاعب مابولولو الذى احرزه بالشوط الاول ثم تم طرد اللاعب موروساليفو ثم دخول هدف التعادل للداخلية

ويستعد الكابتن احمد سارى الاعداد لمواجهة الاتحاد القادمة امام فريق طلائع الجيش يوم الخميس ٤ يوليو القادم فى السابعة مساءا بستاد جهاز الرياضة