عمر محمد سلامة أول الجمهورية للفروسية بسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفارس عمر محمد أحمد سلامة بالمركز الاول ببطولة الجمهورية بنادى سموحة وتقدم فرسان سموحة على منصات تتويج نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمقامة على ملاعب كينجز رانش لعام ٢٠٢٤

وقال عمر سلامة للوفد “ بفضل الله ربنا وفقنى بالحصول على المركز الاول نتيجة مجهود كبير وتدريبات يومية من اجل البطولة ”

وتابع الفائز بالمركز الاول بأن دعم أسرته خاصة والدته التى تظل معه بالتمرين والمسابقات سواء فى الاسكندرية او خارجها كان له دور كبير فى تشجيعه بالاضافة الى والده الذى يدعمه من اجل الاستمرار بالفروسية

كما جائت نتيجة المباريات كالآتى:

في اطار مباريات الدرجة الخامسة E Class

فاز الفارس الصاعد “عمر محمد أحمد سلامة ”والجواد "بلاك نايت" بالمركز الأول عام

فاز الفارس "أحمد سامر" والجواد "رانجر" بالمركز الثانى عام

فى اطار مباريات الدرجة السادسة للخيول الأجنبية F Class

فاز الفارس "محمود محمد ابراهيم "والجواد" أوراى " بالمركز الخامس عام

ويمثل لجنة الفروسية المشرفة على رياضة الفروسية بالنادى المهندس "محمد فريد" رئيس لجنة الفروسية، القبطان "محمد الحسين عيسى" نائب رئيس لجنة الفروسية والعضو الفنى، المستشار "بهجت راضى" عضو لجنة الفروسية، كما يضم الجهاز الإدارى كابتن "خميس عون" مدير مركز الفروسية، كابتن "السيد الشناوى" ادارى الفروسية والبولو، كابتن "ابراهيم عصام" مندوب نادي سموحة لدى الاتحاد المصرى للفروسية