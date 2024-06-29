الزمالك يفوز على سيراميكا برباعية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

أحرز هدف التقدم في المباراة الزمالك عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة، فيما سجل جون إيبوكا التعادل لسيراميكا في الدقيقة 21.

وأعاد نبيل عماد دونجا الزمالك للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2/1.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، حيث تعادل إيجولا في الدقيقة 72، وأحرز الهدف الثالث للفارس الأبيض إبراهيما نداي في الدقيقة 89، وأختتم أحمد سيد زيزو رباعية الزمالك في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 37 في المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز التاسع.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"