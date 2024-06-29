هل يستحق سيراميكا ركلة جزاء ضد الزمالك؟ خبير تحكيمي يوضح

أوضح ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، أبرز الحالات التحكيمية، في مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ كورة 365:” الدقيقة 3 شهدت هدف الزمالك الأول وهو هدف سليم وفي الدقيقة 4 أول تسلل على سيراميكا وقرار صحيح”.

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وأكمل:” الدقيقة 20 سجل سيراميكا هدفًا سليمًا، وفي الدقيقة 38 الحكم المساعد أخطأ في احتساب تسلل على لاعب سيراميكا الذى لم يكن متسللا و لكنه تصرف بشكل سليم عندما ترك الهجمة تنتهى ثم أشار على التسلل”.

وواصل:” في الدقيقة 40 سجل الزمالك الهدف الثانى وكان سليمًا و لا يوجد فيه تسلل”.

واستطرد:” في الدقيقة 45 قرار احتساب ركلة جزاء للزمالك صحيحه للعرقلة و لكن تسلل عبد الله السعيد تداخل مع الخصم وقرار موفق من تقنية الفار والحكم بإلغاء ركلة الجزاء”.

وأضاف في حديثه:” في الدقيقة 50 لا يوجد ركلة جزاء لصالح صديق أوجولا لاعب سيراميكا الااحتكاك طبيعى وفي الدقيقة 54 إنذار صحيح لدونجا التهور مع الخصم و الدقيقة 71 هدف سيراميكا الثانى سليم”.

وأكمل:” الدقيقة 87 المساعد الأول أشار على تسلل على الزمالك خطأ لأن المدافع الأيسر لسيراميكا كان أقرب إلى خط مرماه”.

وأتم:” هدفي الزمالك الثالث ووالرابع ليس بهما أي أخطاء”.