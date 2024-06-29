الاتحاد يعترض على قرارات حكام مباراة الدخلية.. خارج نطاق الخدمة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، التقدم باحتجاج رسمي، ضد حكم مباراته أمام الداخلية التي انتهت بهدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستنكر زعيم الثغر ما يراه من أخطاء حدثت خلال المباراة منها إلغاء الحكم هدف صحيح لكريستوفر مابولولو بداعي التسلل.

وأصدر الاتحاد بيانًا بعنوان “الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة !! و العدالة غائبة فى الدورى المصرى !!”.

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وجاء نص البيان بالكامل كالتالي:

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم

وأشارت إدارة النادي ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق وأتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته، كان هذا الهدف الغير محتسب والذي تم إلغاءه كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة

وأوضحت إدارة النادي أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدوري المصري لكرة القدم.